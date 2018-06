Stiri pe aceeasi tema

- Tenisul feminin romanesc confirma și la Wimbledon situația excelenta pe care o traverseaza in ultima vreme. Vom avea nu mai puțin de 8 reprezentante pe tabloul principal al celui de-al treilea turneu de Mare Șlem al anului! Acest lucru e posibil dupa ce alte doua romance au avansat pe tabloul principal…

- Alexandra Dulgheru (126 WTA) și Elena Gabriela Ruse (20 de ani, 197 WTA) intregesc lista jucatoarelor din Romania care se vor afla pe tabloul principal de simplu de la Wimbledon, al treilea turneu de Grand Slam al anului. Cele doua și-au caștigat acest drept venind din calificari. Se actualizeaza.

- Romania va avea in premiera opt jucatoare pe un tabloul principal de simplu al unui turneu de Mare Slem, la Wimbledon, dupa ce Alexandra Dulgheru si Elena Gabriela Ruse au obtinut calificarea joi, prin victoriile obtinute in ultimul tur al fazei preliminare, conform Agerpres.ro. ...

- Dulgheru, care a trecut in ultimul tur al calificarilor de slovena Tamara Zidansek (locul 96 WTA), scor 5-7, 7-6 (4), 6-0, va juca pe tabloul principal la Wimbledon pentru prima data dupa trei ani. In 2015, Alexandra Dulgheru a fost invinsa in primul tur de sportiva franceza Kristina Mladenovic, scor…

- Romania va avea in premiera opt jucatoare pe un tabloul principal de simplu al unui turneu de Mare Slem, la Wimbledon, dupa ce Alexandra Dulgheru si Elena-Gabriela Ruse au obtinut calificarea joi, prin victoriile obtinute in ultimul tur al fazei preliminare. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor…

- Wimbledon 2018. Alexandra Dulgheru, locul 126 WTA si cap de serie numarul 16, a invins-o, miercuri, cu scorul de 7-5, 3-6, 6-2, pe Jing-Jing Lu (China), locul 188 WTA, in turul al doilea al calificarilor pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon. Dulgheru va evolua in ultima mansa preliminara…

- Numarul jucatoarelor române de tenis ajunse pe tabloul principal de simplu al turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, a ajuns la sase, dupa ce Alexandra Dulgheru a câstigat vineri în ultima runda a calificarilor.