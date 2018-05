Stiri pe aceeasi tema

- Brașov este primul oraș din Romania in care mai mult de jumatate din locuințe au asigurare impotriva dezastrelor, procentul fiind de trei ori peste media pe țara. Informația a fost furnizata, pentru Capital, de catre Nicoleta Radu, director al Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor(PAID), societatea…

- Stefan Cristea este directorul general al Arc Parc Dej, unul dintre cele mai moderne parcuri industriale din Romania, potrivit Capital. Cu un numar de clienti in crestere, afacerea pe care o conduce a intrat intr-o noua etapa de dezvoltare. Astfel, au fost demarate mai multe proiecte inovative pentru…

- Șansele ca Gica Hagi sa mai continue și din sezonul urmator pe banca Viitorului sunt minime. „Regele” discuta acum nu doar posibilitatea de a pleca de la club, ci și cedarea a 49% dintre acțiuni catre patronii Dedeman, doi dintre cei mai bogați oameni din Romania! Este vorba despre Dragoș și Adrian…

- Primul transplant de plamani din Romania a fost realizat miercuri la spitalul Sfanta Maria din Bucuresti. Pentru ca unitatea medicala a fost implicate intr-un scandal major privind modul in care a primit acreditarea de transplant, interventia de ieri a fost tinuta sub tacere pana in ultima clipa.

- Autobuzele electrice au castigat teren in ultimii ani, dupa ce tot mai multe companii de transport public din tarile membre UE au apelat la astfel de vehicule nepoluante. Mai multe orase din Romania au anuntat ca vor achizitiona autobuze electrice, insa doar unul a organizat licitatia si a facut prima…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, publica imagini fabuloase cu multimilionarul Andrei Siminel, un om de afaceri rar vazut in public. Director general al colosului NCH Capital, care caștiga anual nu mai puțin de 20 de milioane de euro din inchirierea a 1.000 de spații comerciale, Andrei Siminel a…

- O noua premiera in justitie. Magistratii ieseni au decis ca un sofer isi poate folosi in continuare permisul de conducere, desi este mort de aproape jumatate de an, informeaza Digi24.Instanta a decis totodata ca acestuia sa-i fie returnata si jumatate din amenda platita pentru depasirea vitezei…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri seara, la Teatrul National Bucuresti, la premiera filmului documentar "Romania neimblanzita", au precizat pentru AGERPRES surse oficiale.Filmul este un documentar despre padurile Romaniei si urmeaza sa intre in aprilie si in cinematografe.…