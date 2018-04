Stiri pe aceeasi tema

- Bloomberg Misery Data naibii limba romana! Chiar si cand e moldoveneasca. Sau, mai ales. Ca doar din Moldova ne vin scriitorii. “Se moaie lejea piste Prut”. De unde nu aveai voie sa fumezi decat la 10 metri de intrari si ferestre (cum ar veni, la mijloc de ulita, in metropola Chisinau) s-ar putea ca…

- Trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, Valeriu Gindac, la data presupuselor fapte presedinte al unei asociatii de crescatori de animale, a fost condamnat cu executare. Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus condamnarea…

- Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) și Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) au semnat marți, 13 februarie, un acord de colaborare. Curtea a inițiat formalizarea acestei colaborari, deoarece asigurarea unui dialog constructiv între aceste instituții este relevanta…

- La propunerea ministrului Justiției, Alexandru Tanase, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a acceptat aplicarea dosarului electronic in Judecatoria Chișinau. Dupa testarea funcționalitații, dosarul electronic va fi extins la toate instanțele din țara.

- Intrat in vizorul procurorilor DNA Bacau, edilul orasului nemtean va ajunge in fata magistratilor de la Curtea de Apel Bacau, dupa ce dosarul in care este acuzat a fost trimis in instanta. Anchetatorii anticoruptie il acuza pe Dragos Chitic ca, in calitate de viceprimar in Piatra Neamt, ar fi savarsit…

- Victor Surugiu Principalul departament de control a depistat incalcari in procesul de implementare a proiectului de trecere a Moldovei la e-Government (e-guvernare, guvernare electronica). Curtea de Conturi a Moldovei (CCM) a constatat ca autoritațile au cheltuit peste 23 de milioane de dolari pentru…

- Brutarul din Moldova care a devenit eroul Marii Britanii vara trecuta, cand s-a luptat cu un grup de teroristi in centrul Londrei si a adapostit 20 de trecatori in brutarie, cere despagubiri Regatului Unit.