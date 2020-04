Premiera pentru magazinele online. Vor putea procesa plati din Internet Banking-ul clientului O noua metoda online de procesare a platilor, cu comisioane mai mici, care nu implica utilizarea cardului bancar, va fi disponibila incepand cu luna aprilie in Romania.



Serviciul de Initiere Plati pentru magazinele online este implementat de cea mai completa platforma fintech de plati si transferuri pentru companii din Romania, Paysera.



Momentul lansarii serviciului coincide cu cresterea platilor online pana la 60% din totalul platilor procesate de magazinele online romanesti, ca urmare a crizei legate de raspandirea Covid-19, in detrimentul platilor ramburs care, in februarie,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere contextul actual, in care distantarea sociala si evitarea contactului cu alte persoane sunt esentiale, Primaria Sfantu Gheorghe solicita bancilor sa elimine comisioanele pentru plata online a intretinerii. Este stiut faptul ca in aceasta perioada trebuie stimulate metodele de plata cu…

- Intr-o adresa inaintata prim-ministrului Ludovic Orban, Partidul Mișcarea Populara cere noi masuri pentru digitalizarea serviciilor publice din Romania, in contextul crizei Covid-19: plata online a tuturor taxelor și impozitelor locale, actualizarea paginilor online ale primariilor, simplificarea…

- In premiera, un contract de finanțare pe fonduri europene a fost semnat in format electronic, la Galați, din cauza pandemiei de coronavirus. Este vorba despre un proiect privind extinderea unui complex de agrement pentru pescari, semnat de președintele Consiliului Județean in fața unui computer.Din…

- Agricultura sufera din cauza Covid-19. Fermierii nu pot semana pamantul. Magazinele cu profil agricol de la sate s-au inchis, iar semințele, ingrașamintele și piesele de schimb pentru utilaje sunt tot mai greu de adus din import. Nici vremea nu e favorabila.

- Ministerul Finantelor a anuntat ca proroga primul termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, decizia de prorogare…

- TROOPER inregistreaza astfel o premiera artistica importanta. Concertul a fost motivat de faptul ca prin starea de alerta cauzata de raspandirea CoVID-19 s-au anulat toate manifestarile live si evenimentele cu un numar mai mare de 50 de participanti. "A iesit foarte bine, am avut publicul aproape chiar…

- Chiar daca epidemia a inchis toate institutiile de invatamant din tara noastra, nimeni nu a anulat bacalaureatul. Pentru ca virusul sa nu dea peste cap pregatirea elevilor, autoritatile au venit cu o solutie, cursurile online.

- Avand in vedere situația actuala la nivel national și in temeiul prevederilor deciziilor CNSSU, referitoare la masurile de protecție ce se impun impotriva raspandirii virusului COVID-19, si pentru evitarea aglomerarilor ce se pot forma, SC APA CTTA SA ALBA a luat masuri pentru limitarea contactului…