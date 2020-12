Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in Marea Britanie, justiția a recunoscut ca poluarea aerului a reprezentat "o contributie materiala" la decesul unei fetite de noua ani la Londra, potrivit Agerpres, care citeaza AFP. Este pentru prima "Concluzia mea este ca poluarea aerului a reprezentat o contributie materiala la…

- Barbara Windsor, cunoscuta pentru rolurile sale din EastEnders și filmele Carry On, s-a stins din viața la varsta de 83 de ani, a anunțat soțul sau Scott Mitchell, noteaza The Guardian, citat de HotNews.ro.”Cu mare tristețe va pot confirma ca draga mea soție Barbara s-a stins din viața la ora 20:35…

- Politia londoneza a anuntat joi seara ca a arestat 104 persoane in capitala britanica pentru incalcarea masurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite BBC. Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii. ‘In aceasta seara, o multime de oameni…

- Lorzii au adoptat cu 395 de voturi la 169 o motiune prin care isi exprima ”regretul” fata de incalcarea dispozitiilor tratatului Brexitului, deschizand astfel calea unei examinari detaliate a textului, adoptat in septembrie de deputaiti in Camera Comunelor, si un conflict cu acestia, care au ultimul…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti joi la Bruxelles, au lansat un apel catre Regatul Unit sa adopte ''masurile necesare pentru a face posibil un acord'' si a intensifica negocierile pentru ajungerea la un consens asupra viitorului acord comercial post-Brexit intre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si alti lideri din Uniunea Europeana vor insista, la summitul din 15-16 octombrie, pe reguli de aplicare dure pentru orice viitor acord comercial cu Regatul Unit, avertizandu-l pe premierul Boris Johnson ca planul Londrei de a ignora acordul de retragere a aratat…