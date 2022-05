Premieră pe piață: la Banca Transilvania se poate aplica online pentru credite APIA Banca Transilvania lanseaza opțiunea de a aplica online pentru creditul APIA acordat clienților BT beneficiari de subvenții, direct pe site-ul BT . Aceasta completeaza oferta bancii privind creditele acordate pe baza subvențiilor, alaturi de celelalte imprumuturi pentru fermieri. In funcție de opțiunea clientului, intregul flux de creditare – inclusiv primirea adeverințelor APIA și semnarea contractului de credit – se poate derula online, fara a mai fi necesara deplasarea la banca. Creditul APIA este un imprumut in avans, care asigura banii necesari plaților curente din ferma pana la primirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

