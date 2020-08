Premieră pe Litoral. A dispărut fenomenul care strica vacanța turiștilor Litoralul romanesc este sigur, spune Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a declarat zero toxiinfecții alimentare. Este pentru prima oara cand se intampla acest lucru pe litoral. Inspectorii sanitar-veterinari au efectuat controale de la debutul sezonului estival și au gasit nereguli la agenții economici, dar in nicio situație nu au fost […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

