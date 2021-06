Stiri pe aceeasi tema

- Vineri,4 Iunie 14:00 Soul - Animatie, Aventuri, Familie, SF, Muzica, Normal, AG 14:30 Tom and Jerry - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Premiera, AG 15:10 Peter Rabbit: The Runaway - Animatie, Aventuri, Comedie, ...

- Daca va era era dor de spectacole live, in sala, aflați ca Teatrul de Revista „Constantin Tanase” gazduiește spectacolul Acces direct… la muzica, in regia lui Cezar Ghioca. Premiera va avea loc sambata, 29 mai, la ora 19.00, la Sala Savoy. Cele doua vedete ale spectacolului, MIRELA VAIDA si ADRIAN...…

- Lista cu nominalizarile a fost publicata ieri, actorul Emil Coseru fiind amintit la sectiunea „Cel mai bun actor in rol secundar" pentru rolul Ion din spectacolul „Napasta (… si era padurea singura…)" de I.L. Caragiale, un spectacol de Adi Carauleanu. Premiera spectacolului a avut loc pe 1 noiembrie…

- 28 mai Muzica lui Mozart este mai eficienta decat cea a lui Haydn. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR Pe 28 mai s-au nascut Ian Fleming, Thomas Moore, George I, Edvard Benes, George Macovescu, Ion Popescu-Puturi, Wanda Mihuleac. Pe 28 mai, in calendarul creștin-ortodox fix sunt Sfintii: Eutihie din Melitina,…

- Filarmonica brasoveana a pregatit pentru publicul local si turisti, pentru aceasta saptamana, doua evenimente deosebite - un concert ce combina teme din muzica baroca si elemente de jazz si un concert simfonic in care vor fi interpretate, alaturi de muzica lui Mozart si a lui Saint-Saens, Melodiile…

- Filarmonica „George Enescu” programeaza pentru astazi, 30 aprilie 2021, de la ora 19.00, transmiterea, in regim de live, a unui concert fara public, cu un program integral Mozart, condus de Christian Badea,...

- Sambata, 17 aprilie 2021, de la ora 18.30, in luna in care se sarbatorește Ziua Internaționala a Dansului (29 Aprilie), pentru a marca acest eveniment, Opera Brașov va ofera o premiera: „Anotimpurile”, spectacol de balet pe muzica de Antonio Vivaldi și Astor Piazzolla.Spectacolul imbina, in mod armonios,…