Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al ONU, spune ca manifestatiile trebuie sa se desfasoare in maniera pasnica si violentele comise de politie trebuie sa faca obiectul anchetelor in SUA, dar si in orice alta tara.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a estimat luni ca manifestatiile trebuie sa se desfasoare in maniera pasnica si violentele comise de politie trebuie sa faca obiectul anchetelor in SUA, dar si in orice alta tara, a declarat purtatorul sau de cuvant, potrivit AFP si EFE. ''Autoritatile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, considera ca, în cazul în care protestele vor avea loc în mod pașnic, violența polițieneasca trebuie investigata în Statele Unite ca în orice alta țara, a declarat luni purtatorul de cuvânt al acestuia, potrivit AFP."Autoritațile…

- Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat luni, pentru ultimele 24 de ore, o noua scadere a numarului contaminarilor de Covid-19 si zero decese.In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 71 de noi cazuri, depistate prin teste PCR. Fata de intervalul precedent, numarul a scazut cu 25. Citește…

- Teatrul Regal din Madrid va fi redeschis pe 1 iulie cu „La Traviata”, spectacol intrerupt in luna martie, cand a fost inchis din cauza crizei provocate de noul coronavirus, anunța news.ro.La acea data, Comunidad de Madrid se va afla in Faza 3 a iesirii din izolare, iar salile de spectacole…

- Proprietarii de terase au aflat deja ca sunt obligați sa noteze datele clientilor, dar obligatia este doar teoretica, pentru ca nu exista sanctiuni pentru lipsa registrului. Avocatul Ana-Maria Udriste avertizeaza ca registrul incalca normele privind datele cu caracter personal.Proprietarii…

- Romania este, incepand de luni, in stare de urgența din cauza coronavirusului. Ce masuri vor lua autoritațile Starea de urgenta va fi instituita pe teritoriul Romaniei de la inceputul acestei saptamani, in contextul epidemiei de coronavirus. Anunţul a fost făcut sâmbătă de…

- Romania este, incepand de luni, in stare de urgența din cauza coronavirusului. Ce masuri vor lua autoritațile Starea de urgenta va fi instituita pe teritoriul Romaniei de la inceputul acestei saptamani, in contextul epidemiei de coronavirus. Anunţul a fost făcut sâmbătă de…