Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul a inceput administrarea unui nou vaccin impotriva febrei tifoide, a declarat vineri ministrul sanatatii din provincia Sindh, care se confrunta cu o epidemie a unei forme rezistente a acestei boli infectioase care poate fi mortala, relateaza AFP. Vaccinul, aprobat de Organizatia Mondiala a…

- Turmericul poate fi aliatul medicinei actuale in lupta impotriva bacteriilor rezistente la antibiotice. Cercetarile ofera date incurajatoare cu privire la eficienta turmericului impotriva Helicobacter Pylori, bacterie care a dobandit rezistenta din ce in ce mai mare in ultimii ani la tratamentul cu…

- Utilizarea celui de-al doilea vaccin impotriva Ebola este planificata pentru luna noiembrie in trei provincii din estul Republicii Democrate Congo (RDC) pentru eradicarea epidemiei care a facut peste 2.100 de morti,...

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca rata de transmitere a infecției cu virusul Ebola a scazut foarte mult, însa pericolul nu a trecut înca, scrie Maediafax, citând Al Jazeera. OMS a anunțat ca s-au înregistrat „progrese semnificative” în…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca rata de transmitere a infecției cu virusul Ebola a scazut foarte mult, insa pericolul nu a trecut inca, relateaza site-ul postului Al Jazeera, potrivit Mediafax.OMS a anunțat ca s-au inregistrat „progrese semnificative” in lupta cu Ebola,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut epidemia de Ebola din Republica Democratica Congo ca o „urgenta de sanatate publica de ingrijorare internationala”. Congo se confrunta de multi ani cu aceasta boala, toate eforturile fiind ca un joc intr-un campionat de sah: specialistii incearca sa…

- O explozie de gaze a provocat un incendiu la un laborator rus ce deține mai multe virusuri periculoase precum variola sau ebola, au anunțat autoritațile, potrivit Guardian. Explozia a avut loc la etajul cinci al Centrului de Stat pentru Cercetare în Virusologie și Biotehnologie…

- Oly Ilunga a coordonat masurile de combatere a epidemiei de Ebola din tara, a doua cea mai grava din istorie, timp de un an de zile. Dupa ce presedintele Felix Tshisekedi i-a retras aceasta responsabilitate in iulie, Ilunga a demisionat cateva zile mai tarziu.Fostul ministrul al sanatatii,…