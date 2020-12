Premieră: O femeie de 104 ani s-a vindecat de coronavirus O femeie in varsta de 104 ani din Spania s-a vindecat de coronavirus. Femeia a prins cele doua razboaie mondiale, gripa spaniola și razboiul civil din Spania. Femeia pe nume Elena a fost diagnosticata cu coronavirus, s-a vindecat, iar acum s-a intors acasa. Aceasta s-a nascut in anul 1916. Aceasta s-a vindecat si de Gripa tip A. „Este o adevarata supravietuitoare. Anul trecut a trecut printr-o gripa de tip A si anul acesta s-a vindeca de o pneumonie provocata de Covid. Nu a avut nevoie de oxigen in niciun moment si a stat aici doar pentru ca varsta ei era un factor de risc si deja a iesit”, Alvaro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decana de varsta a unei case de batrani din Alpii francezi, in varsta de 105 ani, a supravietuit COVID-19, a informat marti directorul unitatii, confirmand o informatie aparuta in ziarul local Le Dauphine libere.Cu o zi inainte, o femeie de 104 din Madrid, Spania, a fost externata in aplauzele medicilor…

- ”Elena este o supravietuitoare, anul trecut a fost internata cu gripa A, iar anul acesta a depasit infectia COVD-19”, a anunțat medicul Alvaro Alejandre de Ona, care a tratat-o in spitalul Gregorio Maranon. Acesta a precizat ca pacienta nu a avut nevoie de respiratie asistata.Cazul special, foarte…

- Elena, o pacienta spaniola in varsta de 104 ani, a fost externata dupa ce s-a vindecat de COVID-19. Femeia a stat doua saptamani internata, iar anul trecut a fost spitalizata cu gripa A, au informat surse ale spitalului madrilen Gregorio Maranon unde a fost tratata, citate de EFE și Agerpres. "Elena…

- Elena, o pacienta spaniola in varsta de 104 ani, a fost externata dupa ce a depasit boala COVID-19 si dupa ce a stat 14 zile internata, au informat surse ale spitalului madrilen Gregorio Maranon unde a fost tratata, citate de EFE. "Elena este o supravietuitoare, anul trecut a fost internata…

- Primul cetațean din Regatul Unit a fost oficial vaccinat anti-Covid. Este vorba despre Margaret Keenan, o femeie in varsta de 90 de ani. Campania de vaccinare anti-coronavirus a inceput in mod oficial in Regatul Unit al Marii Britanii. Femeia in varsta de 90 de ani este oficial prima persoana din lume…

- O croata in varsta de 99 de ani care contractase noul coronavirus a reusit sa invinga boala dupa ce a stat internata in spital timp de trei saptamani, relateaza joi AFP. Margareta Kranjcec, care traieste intr-un camin de batrani din Karlovac, in centrul Croatiei, a fost internata la sfarsitul…

- Peste 12 milioane de cazuri de Covid-19 au fost depistate in Europa de la inceputul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor AFP. Cele 52 de state din regiune constituie zona cea mai lovita din lume in ceea ce privește numarul cazurilor, devansand America Latina și Caraibe (11,5 milioane de cazuri)…

- Pedro Sanchez li s-a adresat vineri concetatenilor sai, intr-o aparitie televizata consacrata masurilor impotriva COVID-19, si a amintit ca Spania a depasit oficial, saptamana aceasta, pragul de un milion de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus. Insa "numarul real de persoane infectate…