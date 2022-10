Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut un nou mandat in Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, in cadrul alegerilor care au avut loc la București. La Palatul Parlamentului este in desfațurare cel mai mare eveniment de IT&C din lume.

- Joi la Palatul Parlamentul se va alege noul secretar general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, agenția ONU care face regulile la nivel mondial in comunicații și IT, iar principalii candidați sunt o americanca și un rus. Un Memorandum aflat pe agenda de joi a Guvernului prezinta poziția…

- Romania gazduiește, in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, cea de a 21-a ediție a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, eveniment de importanța majora pentru sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C) la nivel mondial. Conferința, la care…

- Peste 3.000 de lideri si delegatii din 193 de tari se vor reuni la Bucuresti, in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, pentru a stabili directia globala a transformarii digitale si pentru a alege viitoarea conducere a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) – agentie a Organizatiei Natiunilor…

- Ministerul roman de Extern a anunțat sambata ca Ambasada Romaniei la Moscova a anulat recent vizele a 14 jurnaliști ruși de la Russia Today, care voiau sa intre in țara noastra ca membri ai unei delegații oficiale pentru a participa la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a declarat ”persona non grata” un membru al Ambasadei Romaniei la Moscova, transmite joi RIA. Potrivit sursei citate, decizia reprezinta o contramasura la expulzarea unui membru al Ambasadei Federatiei Ruse in Romania. „La 8 septembrie, insarcinatul cu…

- La sase luni de la invadarea Ucrainei de catre Putin, eforturile de a consolida regiunea Marii Negre au ridicat semne de intrebare cu privire la motivul pentru care aceasta actiune nu a fost initiata inainte, scrie Bloomberg, intr-un comentariu intitulat "NATO, in cursa pentru a contracara amenintarea…

- Presedintele Klaus Iohannis spus, dupa intalnirea cu omologul din Republica Moldova, Maia Sandu, ca este nevoie de realizarea unor pasi decisivi in ceea ce priveste interconectarea retelelor de energie electrica din cele doua tari. Relatia apropiata dintre București și Chișinau este cu atat mai importanta…