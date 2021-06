Comuna Ciugud, din județul Alba, a bifat o premiera naționala. A devenit prima localitate care și-a lansat propria moneda virtuala. Moneda a fost denumita Ciuguban, utilizata pentru a recompensa cetațenii, in vederea colectarii și reciclarea deșeurilor. Ciugubanul atrage in special tinerii. In comuna Ciugud a fost montata o stație de preluare și reciclare a ambalajelor, unde cetațenii, cu mic, cu mare, pot depune sticlele, PET-urile și dozele din aluminiu. In schimbul acestor, primesc monede virtuale care pot fi utilizate la nivel local. Cum funcționeaza moneda virtuala Ciuguban Primul punct de…