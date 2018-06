Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean Timisoara marcheaza o noua premiera medicala pentru Romania. Ieri, in cadrul unitatii medicale banatene, a avut loc o procedura medicala noua pentru o pacienta cu boala varicoasa, efectuata in premiera naționala de o echipa medicala condusa de Sorin Olariu, șeful Secției Chirurgie…

- Cei trei tineri medici au indraznit sa-și asume o intervenție chirurgicala complicata, in premiera pentru Spitalul Județean de Urgența, reușind astfel sa schimbe complet viața unei adolescente. Intr-un sistem medical macinat de scandaluri și de proteste, unde ranchiuna, lipsa de respect și mai ales…

- Operatii efectuate in premiera in tara noastra. Mai mulți chirurgi plasticieni din Statele Unite ale Americii au venit la Chisinau ca sa opereze impreuna cu specialisti de la noi. Medicii au realizat doua intervenții de cranioplastie și un complex maxilo-facial.

- Caz șocant in comuna Satulung. Un copil in varsta de 14 ani s-a spanzurat. Motivul este incredibil Baiatul, care locuia cu unul dintre parinti in Ileanda, judetul Salaj, i-ar fi spus ca merge la celelalt parinte pentru a-si lua viata. Se pare ca nu a fost crezut. Aseara baiatul a fost gasit de celalalt…

- O echipa experimentata, condusa de renumitul profesor german de origine romana Wilhelm Friedl si de cunoscutul ortoped dr. Paul Sirbu, a realizat la Spitalul Multidisciplinar Arcadia o interventie complexa – revizia unei proteze tumorale de genunchi si reprotezarea cu o proteza tumorala modulara „Rotating…

- Salonul de Carte Bookfest se intoarce in aceasta primavara la Timișoara, cu unii dintre cei mai renumiți autori ai momentului. Vor peste 25.000 de volume, de la mai multe edituri, cu reduceri intre 20 și 79%, lansari de carte și sesiuni de autografe. Mircea Cartarescu iși va lansa in premiera naționala…

- Joi, 12 aprilie, o echipa elvețiana, impreuna cu medicii Horia Traila și Elvis Boțu de la Laboratorul de Angiografie din cadrul Sectiei de Cardiologie a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti, va efectua o intervenție in premiera naționala, la un pacient care a suferit o intervenție chirurgicala pentru…