- Publicarea acestor rezultate, ce au fost analizate de cercetatori independenti, confirma faptul ca vaccinul mentionat are o eficienta medie de 70-, in conformitate cu anuntul facut de compania AstraZeneca pe 23 noiembrie. "Vaccinul AZD1222 are o eficienta de aproximativ 70-", au declarat cercetatorul…

- Rezultatele preliminare ale unui studiu de faza a doua arata ca vaccinul impotriva coronavirusului dezvoltat de Universitatea din Oxford si AstraZeneca este sigur si declanseaza un raspuns imun similar la adultii din toate grupele de varsta.

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental anti-COVID-19 are o eficienta de 94.5% in protejarea de imbolnavire pe baza unor date provizorii obtinute din studiile sale clinice de faza a treia.

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si compania AstraZeneca genereaza un raspuns imun robust la persoanele in varsta, categoria cu cel mai ridicat risc, a scris luni Financial Times, citand rezultate preliminarii, relateaza Reuters. Vaccinul declanseaza productia de anticorpi…

- Agentia Nationala de Supraveghere Sanitara (ANVISA) din Brazilia a informat miercuri ca vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de laboratorul AstraZeneca, a carui testare a fost suspendata temporar, nu a produs "efecte adverse grave" in cazul pacientilor testati in aceasta tara, relateaza EFE.…