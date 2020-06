Stiri pe aceeasi tema

- Un set de tripleți din Mexic a fost depistat cu noul coronavirus (COVID-19) imediat dupa naștere. Medicii incearca sa afle daca mama lor, asimptomatica, le-a transmis virusul copiilor, in timpul sarcinii, avertizand asupra unui posibil mod de infectare.

- Posibil focar de coronavirus in Poliție, anunța Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, dupa ce noua angajați din cadrul structurii specializate in cercetarea furturilor auto sunt infectați cu Covid-19. Alți 11 polițiști se afla in izolare, iar o prima dezinfectare a fost realizata in…

- Amandoi lucrau la acelasi salon, unul a fost diagnosticat sambata si se stia ca a intrat in contact cu 84 de clienti, iar cel diagnosticat duminica ar fi intrat in contact cu 56 de clienti. Atat frizerii cat si clientii au purtat masti de protectie, potrivit autoritatilor care se ocupa de acest caz.…

- Premiera mondiala așteptata de toate țarile, in plina pandemie de coronavirus. Primul test care masoara imunitatea celor vindecati de Covid-19 a fost creat la Institutul Pasteur. Testul masoara capacitatea anticorpilor de a inhiba patrunderea virusului in organism. Francezii au capacitatea de a face…

- Lucratorii medicali din Chișinau sint dotați cu echipamentul necesar pentru protecția impotriva infecției cu coronavirus. In acest mod, in capitala a fost inregistrat un numar mic de cazuri confirmate de imbolnaviri in rindul personalului medical. Declarația a fost facuta de primarul general, Ion Ceban,…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Este primul caz la nivel mondial in care virusul este transmis de la o persoana decedata, acest fel de transmitere nefiind considerat posibil pana acum. Din cauza acestui fapt, persoanele decedate nu erau testate pentru virus dupa moarte, scrie foxnews.com Cum trebuie…

- Cercetatorii din cadrul Universitatii Politehnica Timisoara au realizat in premiera nationala, prototipul unui dispozitiv de sterilizare a aerului expirat de pacientii infectati cu coronavirus, cu care ar putea fi dotate sectiile de terapie intensiva.

- Gemenii Covid și Coronavirus au venit pe lume in plina pandemie. Parinții lor au crezut ca sunt originali, dar și-au dat seama ce greșeala au facut. Ce s-a intamplat in momentul in care s-au razgandit?