Premieră mondială: reciclarea “la infinit” Compania franceza Orrion Chemicals Orgaform (OCO) recicleaza “la nesfarșit” spuma poliuretanica de la saltelele uzate pentru a produce altele noi. O tehnica prezentata ca o premiera mondiala la scara industriala. In fabrica din Semoy(Loiret), calupuri de 450 de kilograme de spuma sunt tocate și scufundate intr-o baie de reactori chimici. „Exista o reacție de depolimerizare la […] The post Premiera mondiala: reciclarea “la infinit” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

