- Spania se confrunta cu cel mai puternic val de caldura din ultimii 20 de ani. Temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius, iar meteorologii spun ca vor mai crește in urmatoarele zile. Sambata, temperaturile au atins 40 de grade Celsius in Sevilla și Cordoba, scrie Reuters. Maximele termice vor ajunge…

- Canada, in premiera mondiala, propune imprimarea avertismentelor de sanatate pe fiecare țigara. Canada propune ca avertismentele de sanatate scrise sa fie tiparite pe fiecare țigara, fiind prima țara din lume care face acest lucru, a declarat un ministru federal, conform Reuters.

- Un adolescent palestinian in varsta de 16 ani care a fost impuscat in cap de fortele israeliene a murit miercuri dimineata dupa luptele din orasul Nablus al regiunii ocupate Cisiordania, a transmis ministerul palestinian al sanatatii, conform Reuters.

- Un sat linistit cu ziduri albe din sudul Spaniei si-a schimbat numele in Ucraina in semn de solidaritate cu locuitorii prinsi in conflictul declansat de Rusia, care are loc la peste 4.000 de kilometri distanta, transmite Reuters. Pe o placuta indicatoare aflata in sensul giratoriu de la intrarea in…

- Explozii au fost auzite, sambata, la primele ore in capitala Ucrainei, Kiev, si in orasul din vest Lviv, a informat presa locala, scrie Reuters. Sambata devreme, sirenele de raid aerian s-au auzit in cea mai mare parte a Ucrainei. Nu a existat nicio confirmare oficiala a exploziilor. Reuters nu a putut…

- Arheologii au reusit sa localizeze primul mormant al lui Cristofor Columb in orasul spaniol Valladolid, unde trupul navigatorului s-a aflat timp de trei ani, inainte de a fi transportat la Sevilla, in Santo Domingo, in Cuba si apoi readus la Sevilla, relateaza joi AFP. Fii la curent cu cele…