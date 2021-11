Un pacient din Marea Britanie va deveni prima persoana din lume care are un ochi protetic imprimat 3D, transmite BBC. Este vorba de Steve Varze din Hackney (estul Londrei) care va primi, joi, aceasta proteza oculara 3D la Moorfields Eye Hospital din Londra. Medicii spera ca ochiul protetic printat 3D va fi mai bun decat cel tradițional acrilic și ca se va reduce de la șase la trei saptamani timpul necesar finalizarii implantarii protezei. ”Aveam nevoie de o proteza de la 20 de ani și intotdeauna am fost conștient de asta”, marturisește Steve Varze, in varsta de 40 de ani. El a mai spus ca ”acest…