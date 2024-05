Premieră mondială: Medicamentul care regenerează dinții, testat în Japonia Un startup japonez a anunțat ca va lansa in septembrie studii clinice pentru primul tratament care poate reface dinții și ca iși propune sa-l lanseze pe piața in 2030, ca alternativa la implanturi. Toregem Biopharma precizeaza ca medicamentul cu anticorpi este destinat pacienților carora le lipsesc o parte sau toți dinții de la naștere – […] The post Premiera mondiala: Medicamentul care regenereaza dinții, testat in Japonia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O bacterie ”mancatoare de carne””, mortala in 30% dintre cazuri, mutilanta pentru supraviețuitori. Aceasta e noua panica sanitara in Japonia, dupa anii inspaimantatori de Covid. Specialiștii niponi spun ca intre cele doua epidemii este o legatura. Termenul de bacterie care mananca carne trebuie explicat.…

- In premiera mondiala, China a anunțat vindecarea completa de diabet a unui barbat care facea insulina de mai multe ori pe zi, printr-un transplant inovator de celule. Pacientul este un barbat de 59 de ani cu diabet de tip 2, care avea nevoie de mai multe injecții cu insulina zilnic. El a beneficiat…

- Primul satelit din lume care este construit din lemn urmeaza sa fie lansat la bordul unei rachete a companiei SpaceX in luna septembrie, au anuntat oamenii de stiinta japonezi care au realizat aceasta premiera mondiala, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Incepand din acest an, Papa Francisc a instituit prima Zi mondiala pastorala a copiilor, care va avea loc la Roma in perioada 25-26 mai 2024 - arata Vatican News. The post EVENIMENT CULTURAL In premiera in acest week-end: Ziua mondiala a copiilor, ca zi pastorala pentru cei mici first appeared on Informatia…

- Premiera pentru Romania: a fost lansat primul magazin inteligent autonom, fara casa, fara cozi și deschis non-stop. Magazinul a fost deschis pe 9 aprilie, in București, intr-o zona importanta a Capitalei cu mulți corporatiști. Primul magazin inteligent autonom din Romania este o investiție realizata…

- Un nou tratament mult mai eficient pentru tuberculoza rezistenta la medicamente este aprobat și folosit in multe țari din zona Asia-Pacific, fiind considerat ca deschide ”o noua era in lupta contra unei boli infecțioase care provoaca printre cele mai multe decese la nivel global”. Potrivit Organizației…

- Marți, 26 martie 2024 au avut loc audierile candidaților propuși pentru posturile de ambasadori ai Romaniei in strainatate. Marți au avut loc audieri hibrid pentru ambasadorii Romaniei! Comisiile reunite pentru politica externa și respectiv pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii din…

- Organizația a fost reinființata in 1990 și are centre in peste 130 de țari, promovand libertatea de exprimare și dezvoltarea culturala The post ZIUA MONDIALA A SCRIITORILOR Puterea cuvintelor first appeared on Informatia Zilei .