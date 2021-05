Stiri pe aceeasi tema

- Ai auzit bine! Shurubel se-ntoarce la Virgin Radio Romania, preț de un interviu, Powered by Beck’s. Ne-a dat vestea in aceasta dimineața, printr-o inregistrare video aparuta direct pe pagina noastra de Facebook și Instagram. Shurubel vine joi, de la ora 9, in direct la Virgin Radio Romania și ne povestește…

- Daca ești un mare iubitor de animale sau ai un animal acasa, o sa ințelegi treaba asta. Un barbat din Japonia a luat hotararea de a-și vinde mașina sport de colecție la care ține enorm de mult, ca sa poata plati tratamentul pisicii sale, la care aparent, ține și mai mult. Pisica fusese recent diagnosticata...…

- Organizatorii Electric Castle au anunțat pe contul de Instagram faptul ca ediția din acest an nu va avea loc. Electric Castle este primul mare festival romanesc care iși anunța anularea ediției din 2021. „Suntem triști sa anunțam faptul ca Electric Castle nu va avea loc in acest an. Din cauza recentelor…

- ”Operațiunea Gratarul” 2021 s-a incheiat cu un caștigator al unei super boxe portabile, anunțat in direct la Virgin Radio Romania, marți, de Liza și Fere. Filtrul ”Operațiunea Gratarul” ramane insa activ pe Facebook și Instagram și il poți folosi de ori cate ori vrei sa incingi un gratar epic cu prietenii,…

- Virgin Radio Romania pornește Operațiunea Gratarul! Cel mai bun loc in care poți aduna acum toți prietenii este inca pe Instagram și Facebook, așa ca Virgin Radio Romania te ajuta sa faci cel mai mare și original gratar din lume! In story la tine, cu tag la @Virginradioromania și un hashtag sa ințeleaga…

- A inceput o noua provocare CSAUD! In direct la Virgin Radio Romania, de luni pana vineri, prinde semnalul de concurs și suna-ne in direct ca sa ne spui CSAUD! Adica sa spui Ce Se AuDe! Inainte sa dai raspunsul tau, verifica pe virginradio.ro ca nu a mai fost dat de altcineva! Ai la un click... View…

- Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu este prima universitate din Romania care va permite plata taxelor pentru admitere din acest an intr-o moneda virtuala. Criptomoneda in care se vor putea efectua platile va fi EGLD, dezvoltata de startup-ul sibian Elrond. Universitatea a ales sa converteasca EGLD…

- Fani ai serialului Lucifer, așteptarea a luat sfarșit. In fine, nu neaparat, dar e foarte aproape de sfarșit. Partea a doua a sezonului 5 din Lucifer va avea premiera pe 28 mai, așa cum a anunțat Netflix pe Instagram. Modul in care au facut-o e de vazut mai jos, deși ne așteptam ca Lucifer sa fie gol....…