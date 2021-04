Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de medici de la Kyoto University Hospital (vestul Japoniei) a anuntat joi ca a realizat cu succes primul transplant pulmonar de la donatori vii, la o pacienta ai carei plamani au fost grav afectati de COVID-19, relateaza EFE. Pacienta a suferit de pneumonie dupa ce a fost infectata cu noul…

- Organizatorii festivalului UNTOLD se pregatesc sa lanseze primul NFT (NON FUNGIBLE TOKEN). Fanii festivalului, și nu numai, vor avea șansa sa devina proprietarii unor momente memorabile sau a unei colecții de NFT-uri unice, care vor fi scoase la vanzare pe cea mai mare piața de bunuri digitale din lume. Primul…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban s-a intalnit joi cu ambasadorul Japoniei la Bucuresti Hiroshi Ueda si i-a transmis acestuia ca diplomatia parlamentara este extrem de importanta pentru Legislativ. In acest sens, noul grup de prietenie cu Japonia, care va fi constituit in perioada urmatoare,…

- La 11 martie 2011, a avut loc in Japonia un puternic seism de magnitudinea 9, cu epicentrul in regiunea Tohoku din Oceanul Pacific, in apropierea orasului nipon Sendai, aflat pe coasta estica a tarii. Cutremurul - considerat ca fiind cel mai mare din istoria Japoniei - a fost urmat de tsunami puternic.…

- Viceprim-ministrul Dan Barna transmite ca a avut o intalnire cu ambasadorul nipon in Romania, Hiroshi Ueda, in contextul sarbatorii nationale, marcata pe 23 februarie, ziua de nastere a Imparatului Naruhito. "Azi, de ziua Japoniei, am avut o intalnire cu domnul Hiroshi Ueda, ambasadorul…

- In urma cu ceva timp, prezentarile noilor modele online nu erau foarte populare printre constructorii de automobile. Majoritatea preferau Saloanele Auto sau evenimentele proprii pe care le organizau in diverse locații și cu public restrans. Pandemia de coronavirus a facut imposibila organizarea acestora,…

- ​Acum 100 de ani avea premiera la Praga piesa cehului Karel Capek în care era folosit pentru prima oara termenul ”robot”. Piesa a influențat mult tehnologia în secolul 20 și a fost un real succes datorita subiectului ei extrem de interesant. Roboții sunt, de la an la an, prezenți…

- In august 2020, Hyundai a anunțat ca va lansa trei modele electrice in urmatorii patru ani sub noul brand Ioniq, iar primul dintre ele va fi prezentat oficial in prima parte a lui 2021 sub numele Ioniq 5. Constructorul sud-coreean a publicat acum trei imagini teaser cu viitorul model și spune ca premiera…