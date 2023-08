Stiri pe aceeasi tema

- Mulți spun despre Margot Robbie ca este cea mai frumoasa actrița din lume la ora actuala, dar ca la capitolul fashion mai are de lucrat. Vedeta a fost insa laudata pentru ținutele alese pentru promovarea noului ei film, Barbie.

- Cantareata americana Madonna, 64 de ani, a fost spitalizata pe 24 iunie cu „infectie bacteriana grava” pentru care a trebuit sa-si amane noul turneu ce urma sa inceapa din 15 iulie in Canada, a anunțat miercuri, 28 iunie, agentul sau, citat de The Guardian.„Sambata, 24 iunie, Madonna a dezvoltat o infecție…

- Organizatorii au indemnat persoanele care merg la festivalul Glastonbury din Regatul Unit, in aceasta luna, sa nu aduca „vape-urile” de unica folosința la eveniment, potrivit The Guardian, acestea fiind considerate riscante atat din cauza bateriilor cu ioni de litiu care pot lua foc, cat și pentru sanatate.Dispozitivele…

- Pompierii din Canada continua sa lupte cu sute de incendii care fac ravagii in toata țara. Fumul s-a raspandit in SUA, unde se inregistreaza cel mai toxic aer de zeci de ani – chiar din istorie in unele orașe, iar ma multe evenimente in aer liber au fost anulate, relateaza digi24.ro , cu referire la…

- Zeci de milioane de oameni din SUA erau miercuri sub alerta de poluare a aerului. Fumul de la incendiile de vegetație din Canada s-a indreptat spre sud și a colorat cerul deasupra unora dintre cele mai mari orașe americane intr-un maro tulbure, potrivit The Guardian, citat de presa romana.

- Previziunile sunt din ce in ce mai sumbre. Arctica ar putea sa ramana fara gheata in zonele sale marine in cel mult 6 ani, avertizeaza din nou oamenii de știința. Concluziile celui mai nou raport sunt incontestabile. Declinul gheții marine arctice, inceput in acest secol, atinge rapid cote alarmante.…

- O femeie in varsta de 41 de ani a crezut ani de zile ca este intoleranta la lactoza. Se simtea mereu balonata iar intr-un final a aflat ca sufera de cancer de colon. Femeia pe nume Lindsey Jayn Piette are 41 de ani, este mama unei fetite de noua ani si traieste in Ontario, Canada. Ea a fost diagnosticata…

- Cea mai mare parte a ADN-ului copilului provine de la parinții sai și aproximativ 0,1% de la o a treia persoana, o femeie donatoare, relateaza BBC și The Guardian care citeaza Autoritatea pentru Fertilizare Umana si Embriologie (HFEA) din Marea Britanie.Este vorba despre o tehnica de pionierat folosita…