Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent studiu organizat de rețeaua internaționala Ogilvy cuantifica, in premiera mondiala, potențialul segmentului de wellness, ca linie de creștere a business-urilor București, 15 octombrie, 2020 — Cu o valoare de 4.5 trilioane de dolari, la nivel mondial, economia de wellness – care crește…

- Dacia a dezvaluit asta seara multasteptatul, primul sau model cu propulsie electrica, Spring, informeaza PiataAuto.md . Si asa cum Dacia a reusit sa revolutioneze lumea automobilelor bugetare, oferind nu doar pret mic, dar si calitate si fiabilitate exemplara, acum toata lumea asteapta o revolutie similara…

- Premiera mondiala la Red Bull Cliff Diving in Salina Turda! Prima saritura la 120m sub pamant! Campioana Rhiannan Iffland și sportivul roman Constantin Popovici iși unesc forțele intr-o aventura fara

- Barack si Michelle Obama sunt cele mai admirate personalitati din lume, conform unei anchete realizate de institutul de sondare a opiniei publice YouGov publicat vineri, informeaza DPA, conform agerpres.ro. Conform YouGov, este pentru prima data cand fostul presedinte american ajunge pe prima pozitie…

- Mercedes-Benz pregatește o noua generație Clasa S, iar in ultimele luni, mai multe prototipuri au fost suprinse atat in timpul testelor de pe Nurburtring, cat și in timpul sesiunilor care au avut loc pe drumurile publice. In luna mai, Mercedes-Benz a publicat prima imagine cu viitoarea generație Clasa…

- In aceasta perioada cu flux mare de turiști, reprezentanții Salinei Turda indeamna vizitatorii sa foloseasca și intrarea veche, situata pe strada Salinelor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Daca ți-ai propus sa te distrezi la jocuri de noroc și ești inca la inceput, in cele ce urmeaza iți vom prezenta un scurt ghid introductiv in aceasta lume. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!