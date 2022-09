Stiri pe aceeasi tema

- China a aprobat un vaccin impotriva COVID-19 administrat prin inhalare, o premiera mondiala ce a majorat luni pretul actiunilor producatorului, cu sediul in Tianjin (nord), transmite AFP. Vaccinul CanSino Biologics, care va fi utilizat ca doza de rapel de urgenta, a primit unda verde de la Administratia…

- Autoritațile din orașul Shenzhen, din sudul Chinei, au inchis temporar cea mai mare piața de electronice din lume, Huaqiangbei, și au suspendat luni serviciul in 24 de stații de metrou, in incercarea de a limita o epidemie de COVID-19, relateaza Reuters. Trei cladiri cheie ale zonei intinse, alcatuita…

- Polițiștii din Taiwan, China, Hong Kong, Macao și Vietnam au lansat operațiuni de amploare pentru a-și salva cetațenii și pentru a pune capat traficului de persoane, arata The Guardian. Sute de taiwanezi sunt incluși in numarul inca ramas necunoscut de victime ținute captive și forțate sa lucreze in…

- In ultimele saptamani, comitetul districtual de control al pandemiei Jimei din orașul de coasta chinez Xiamen a emis o notificare in care se precizeaza ca, atunci cand se intorc in porturi, pescarii trebuie testați Covid-19, inclusiv peștii și fructele de mare, transmite BBC. In orașul Xiamen, peste…

- 483 de cazuri de Covid-19 au fost raportate duminica in orașul balnear Sanya, cu o populație de peste un milion de locuitori, din sudul insulei Hainan, in China. Autoritațile locale au anulat toate zborurile și trenurile. Peste 80.000 de turiști sunt blocați pe insula Hainan din sudul Chinei, dupa ce…

- Sase persoane au murit, iar 12 erau date disparute duminica dupa ce provincia Sichuan din sud-vestul Chinei a fost afectata de viituri pe fondul intemperiilor, au anuntat autoritatile locale, informeaza agentia Xinhua. Incepand de vineri de la ora locala 20:00 pana sambata la ora 8:00, in provincia…

- Autoritațile chineze au anunțat sambata, 25 iunie, ca niciun caz nou de COVID-19 nu a fost inregistrat in Shanghai in ultimele 24 de ore, relateaza AFP, citata de Agerpres . Este pentru prima data de la inceputul lunii martie cand metropola anunța un astfel de bilanț. „Nu au existat cazuri confirmate…