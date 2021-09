Stiri pe aceeasi tema

- Premiera fimului „No Time to Die” a avut loc aseara la Londra, dupa ce a fost amanata de cel putin trei ori, dupa ce pandemia a inchis cinematografele. Prințul Williams și soția sa Kate Middleton au aratat uimitor pe covorul roșu la premiera londoneza a filmului „No Time To Die”, cel mai recent film…

- „No Time To Die”, cel mai nou film din seria James Bond, a avut premiera marți seara, la Londra, iar la eveniment au participa nume importante, iar Emma Raducanu a avut una dintre cele mai apreciate apariții. Pe langa vedetele filmului, la gala care a avut loc la „Royal Albert Hall” au participat și…

- Actorul Daniel Craig, care interpreteaza pentru ultima data rolul celebrului James Bond în mult-asteptatul "No Time To Die", a declarat ca nu crede ca o femeie ar trebui sa interpreteze rolul superspionului britanic în viitoarele filme ale francizei, informeaza publicatia Huffington…

- Premiera mondiala a urmatorului film din seria James Bond, 'No Time To Die', va avea loc pe 28 septembrie la Royal Albert Hall din Londra, conform contului oficial de Twitter al filmului, informeaza AFP si PA Media/dpa. Ultima reprezentatie a lui Daniel Craig in rolul lui 007 a fost amanata…

