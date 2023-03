Premieră medicală: Vaccin ARNm contra bacteriilor ucigașe Primele vaccinuri ARN messager au fost folosite contra unui virus, respectiv cel care provoaca infecția Covid-19. Se pare ca acest concept ar putea fi aplicabil și bacteriilor. O reușita majora, in condițiile in care crește amploarea fenomenului antibiorezistenței. Rezistența la antibiotice crește și devine un adevarat flagel. Asta inseamna ca maine un copil in varsta de 8 ani va putea muri din cauza unei simple otite, de exemplu. Pentru a preveni un asemenea scenariu, sunt mai multe mijloace de acțiune. A folosi in mod corect antibioticele existente pentru a evita extinderea rezistențelor. Dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

