PREMIERĂ medicală: Terapie cu canabis pentru un nou-născut Un nou-nascut britanic este primul bebelus din lume care a participat la procesul de terapie cu canabis. Oscar a fost nascut la 11 martie la spitalul universitar Norfolk si Norwich (NNUH). Pentru ca starea lui de sanatate nu era una corespunzatoare, parintii au decis sa incerce tratamentul, transmite... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Premiera medicala in Marea Britanie. Un nou-nascut care a venit pe lume la 11 martie la spitalul universitar Norfolk si Norwich (NNUH) este primul bebelus din lume care a primit o terapie cu canabis, transmite digi24.ro.

