Premieră medicală. O pisică s-a infectat cu tulpina britanică a coronavirusului Premiera medicala in Italia, unde noua tulpina britanica a coronavirusului a fost descoperita la o pisica. Felina a inceput sa simta simptome de COVID-19, la 10 zile dupa ce stapanii sai au fost infectați.Pisica infectat ca tulpina COVID-19Medicii italieni spun ca pisica de opt ani a fost dusa la o clinica… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

- Pisica in varsta de opt ani a inceput sa aiba probleme respiratorii la aproape 10 zile dupa ce stapanii ei au intrat in izolare acasa, in provincia Novara, din cauza ca erau infectati cu SARS-CoV-2. Cititi si: Noua maimute de la gradina zoologica din San Diego, primele animale din lume vaccinate impotriva…

