Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul schiabil Transalpina Voineasa este plin de turiști, iar instalațiile pe cablu funcționeaza la capacitate maxima. Pasionații sporturilor de iarna profita de vremea insorita, dar și de stratul consistent de zapada.Cei care au preferat sa ramana la baza partiei au ascultat muzica și au dansat…

- Din primele cercetari ale poliției rezulta ca Ionel Leonte, in varsta de 50 de ani, localnic, care conducea un VW Golf, a patruns pe contrasens dupa care a facut viraj la dreapta pentru a parca in fața locuinței sale. In timpul manevrei la dreapta, mașina condusa de barbatul de 50 de ani a fost acroșata…

- Prima prelevare de cord din istoria medicala a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” a avut loc vineri. Donatorul a fost o tanara de 20 de ani, declarata in moarte cerebrala, anunța Mediafax. Donatorul a fost o pacienta, internata in stare critica in ATI, o tanara…

- Recrutarea in domeniul medical a crescut anul trecut, in ciuda pandemiei. Cele mai mari salarii pentru medici s-au oferit in Bucuresti. Cluj-Napoca si Timisoara nu mai sunt in topul celor mai atractive orase pentru medici. 2021 a fost un an de crestere pentru intreaga piata de recrutare in…

- Actorul Keanu Reeves a donat 70% din salariul sau de la primul film „Matrix”, lansat in 1999, pentru a ajuta la cercetari contra leucemiei, adica in jur de 30 de milioane de dolari, scrie site-ul Lad Bible. Lupta contra leucemiei l-a afectat pe Keanu Reeves. Este o boala cu care s-a confruntat timp…

- Astazi, 17 decembrie, la ora 13.18, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Fagetului. Deplasați la fața locului polițiștii au constatat ca un barbat de 29 de ani din Copalnic Manaștur, aflat la volanul unui autoturism,…

- O clinica din orasul Marsilia, Hopital de la Conception, spera sa realizeze peste cateva luni o premiera mondiala in cercetarea medicala - sa produca piele umana cu ajutorul unei imprimante 3D, apoi sa o transplanteze la un pacient -, gratie unui dispozitiv cu laser dezvoltat de un start-up francez,…

- Un raport al Avocatului Poporului evidențiaza incapacitatea județului Ialomița de a oferi asistența medicala copiilor diagnosticați cu probleme psihice. In județul nostru nu exista medici specialiști in Pediatrie Psihiatrica sau cabinete specializate unde copiii cu astfel de probleme sa beneficieze…