Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din statul american New Hampshire, a carei fața a fost complet desfigurata in urma unui atac comis de fostul soț, a devenit prima americana și doar al doilea caz inregistrat la nivel mondial de refacere a transplantului dupa ce acesta a inceput sa eșueze la șase ani dupa

- Votul oficial al republicanilor americani privind redesemnarea lui Donald Trump drept candidat al partidului la alegerile prezidentiale din noiembrie va avea loc luna aceasta, in cadrul unei adunari cu usile inchise. Un purtator de cuvant al Conventiei Republicane a declarat pentru Associated Press…

- O femeie in varsta de 35 de ani a intrat in coma dupa ce a dat naștere celui de-al treilea copil, in urma cu o luna, iar medicii nu știu de ce. In plus, soțul nu este lasat sa o vada din cauza pandemiei de COVID-19. Povestea dramatica a inceput pe 19 mai, cand Elena Iliescu a ajuns la Maternitatea Giulești…

- Un copil de 5 ani din Brașov a fost operat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, singurul cu patologie COVID din țara. Medicii spun ca intervenția a fost dificila ținand cont de faptul ca micuțul era confirmat cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Medicul Cristian Neamțiu, șeful Secției…

- Este alerta la Servicul Judetean de Ambulanta Olt, dupa ce o asistenta medicala a fost diagnosticata cu COVID-19. Femeia a intrat in contact cu 50 de colegi. Oamenii au fost nevoiti sa intre in izolare la domiciliu. Pana acum 2.625 de cadre medicale si personal auxiliar au fost infectate cu noul virus.

- O femeie de 55 de ani din Braila a fost injunghiata de iubitul sau. Acesta ar fi consumat alcool și s-a certat cu partenera sa, iar intr-un moment de furie a atacat-o. Agresorul a ajuns in custodia poliției, scrie ziarul local, Debraila.Scenele violente au avut loc weekendul trecutin orașul Ianca, județul…

- ​Camera Reprezentantilor a adoptat vineri o propunere democrata pentru un nou urias plan de asistenta de 3.000 de miliarde de dolari pentru a lupta împotriva efectelor pandemiei de coronavirus în Statele Unite, care nu va fi aprobat de Senat, dominat de republicani, noteaza AFP, preluata…

- Medicii povestesc ca femeia a ajuns la spital cu simptome specifice de coronavirus. Imediat, i-au fost recoltate probe. Desi medicii au vrut s-o interneze, pacienta a plecat acasa. Dupa pranz rezultatul testului a venit, era pozitiv. A fost anuntat DSP-ul, familia si a fost adusa in cursul…