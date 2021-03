Premieră medicală în România: Cvadrupleți, născuți de o femeie infectată cu COVID-19 O femeie de 37 de ani din Iași a nascut, in cursul zilei de marți, patru baieței perfect sanatoși, deși mama era infectata cu noul coronavirus. Este o premiera medicala in Romania. Potrivit presei locale, femeia prezenta infectie cu virusul SARS-CoV-2, „cu trombocitopenie, cat si defect septal atrial operat in antecedente”. Conform Realitatea, aceasta a nascut prin cezariana patru baieței cu greutati intre 1400 si 1800 de grame. Medicii spun ca starea pacientei este una stabila, aceasta evoluand bine din punct de vedere medical. „Este un caz foarte rar si ne bucura ca este un caz reusit. Din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

