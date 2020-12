Stiri pe aceeasi tema

- Britanicii au aprobat vaccinul produs de Pfizer care ofera o imunitate de 95% împotriva COVID-19, iar vaccinul ar urma sa fie administrat de saptamâna viitoare persoanele vulnerabile. Marea Britanie va deveni astfel prima zona în care vaccinul anti-COVID-19…

- Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de producatorul Pfizer urmeaza sa fie in curand aprobat de autoritațile abilitate in domeniu din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Vaccinul urmeaza sa fie autorizat in doar cateva zile, urmand ca livrarile sa fie demarate imediat dupa aprobare,…

- Marea Britanie va aproba saptamana viitoare vaccinul pentru Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech, iar livrarile vor incepe in cateva ore de la autorizarea acestuia, a relatat sambata publicatia Financial Times, citata de Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen,…

- Primele doze de vaccin anti-coronavirus de la Pfizer incep sa fie aduse din Statele Unite in Eruopa. Wall Street Journal scrie ca de vineri au inceput primele zboruri dinspre SUA spre Europa in care sunt transportate vaccinurile anti-coronavirus. Dozele de vaccin ar urma sa ajunga la Bruxelles. Conform…

- Livrarea vaccinului a fost negociata pentru 200 de milioane de doze, cu o suplimentare de 100 de milioane, conform ProTv. Primele livrari ale dozelor de vaccin se vor efectua la sfârșitul anului 2020, în luna decembrie. Dozele…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul sambata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21.915…

- Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii a anunțat ca incepand din octombrie anul viitor intrarea calatorilor din Uniunea Europeana pe teritoriul acestei țari se va face doar pe baza pașaportului. Noua regula va fi valabila și pentru calatorii veniți din Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein,…