- Ana Blandiana Otilia Valeria Rusan, nascuta Coman; n. 25 martie 1942, Timisoara, Romania este o scriitoare autoare a 26 de carti publicate in romana si a 60 de volume aparute in 26 de limbi si luptatoare pentru libertate civica din Romania.In luna mai 1990 a reinfiintat Centrul PEN din Romania, pe care…

- Firma care concesionase terenul unde urmeaza sa fie construit terminalul de pasageri si-a retras contestatia depusa in instanta dupa rezilierea contractului Consiliul Judetean si Heli Avia Service s-au impacat. Firma care concesionase terenul in suprafata de 7800 mp dintre terminalul de pasageri T3…

- Winter Tour revine la Straja și ii readuce pe partie pe DOC, Vlad Dobrescu, DJ Nasa și Tomi Marfa. Evenimentul care se anunța a fi unul incendiar va avea loc in acest weekend. „Pregatește-te pentru un weekend in forța, la munte! In 5-6 februarie, hai la lounge-ul Winter Tour instalat pe partia…

- O imagine cu Romania, asa cum este vazuta din spatiu, a fost distribuita, sambata, pe pagina de Facebook a Comisiei Europene in Romania. Fotografia a fost facuta cu ajutorul satelitului Sentinel-3 (Copernicus EU), in luna octombrie a anului trecut, potrivit mesajului transmis de Comisia Europeana in…

- „Vedere” cu Romania, din spațiu. Imaginea a fost realizata in luna octombrie 2021, cu ajutorul satelitului Sentinel-3 (Copernicus EU) . Fotografia a fost facuta cu ajutorul satelitului Sentinel-3 (Copernicus EU). Copernicus este programul de observare a Pamantului al Uniunii Europene, program care…

- Noaptea de miercuri spre joi va fi una geroasa, iar in unele zone, temperaturile vor ajunge la minus 18 de grade Celsius, chiar și la minus 20 de grade Celsius in nord-vestul și centrul țarii. "Va continua sa fie foarte frig in toata tara. Urmeaza inca o noapte foarte rece. E posibil sa avem ger in…

- Maștile chirurgicale și cele FFP2 devin obligatorii in Romania, astfel ca in doar 72 de ore numarul vanzarea acestor produse s-a dublat, spune Vasile Ene, directorul general al unei companii romanești care produce maști cu avizul tehnic emis de Centrul de Cercetari Științifice Medico-Militare.