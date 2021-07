Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International Olimpic (CIO) a permis forurilor sportive nationale sa aleaga cate doi purtatori de drapel pentru Jocurile Olimpice, iar mai multe natiuni au decis sa adopte aceasta masura. Astfel, si Romania a ales doi purtatori de drapel, pe canotoarea Madalina Beres si pe inotatorul Robert…

- Flacara olimpica a sosit, vineri, la Tokyo, metropola care va gazdui Jocurile Olimpice de Vara, in perioada 23 iulie-8 august, pentru a marca o ceremonie atipica acestui eveniment. Un stadion gol, o vreme mohorita și distanțare sociala. Flacara a ajuns a doua zi dupa ce autoritatile japoneze si organizatorii…

- Face box de la 13 ani, iar acum, dupa mulți ani de eforturi susținute, va reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La 28 de ani, Claudia Nechita este, așa cum spun și antrenorii sai, Adrian și Mihaela Lacatuș, una dintre cele mai bune sportive ale Romaniei. Cum ar descrie Claudia calificarea…

- Ultimii doi sportivi care s au aflat in aceasta onoranta postura, la JO Rio 2016 si JO Londra 2012, sunt din Constanta. Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a decis azi, prin vot, desemnarea celor doi sportivi care vor purta drapelul tricolor la Ceremonia de Deschidere a Jocurilor…

- Romania a inregistrat anul trecut cel mai mic numar de nou-nascuti din ultimii 90 de ani, iar gradul de cuprindere in invatamant a populatiei de varsta scolara a fost de 71,9% la 1 ianuarie 2021. Potrivit Institutului National de Statistica, din totalul populatiei scolare, numarul copiilor din crese…

- The National Institute of Statistics (INS) announced on Monday that Romania’s unemployment rate for April 2021 (5.7%) decreased by 0.1 percentages points compared to March (5.8%). The unemployment rate is the weight of the unemployed in the active population. Men’s unemployment rate was higher than…

- Organizatia sportiva panamericana, care reuneste 41 de comitete nationale olimpice de pe continentul american, a oferit 4.000 de vaccinuri impotriva Covid-19 sportivilor si oficialilor din Americi participanti la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, joi, Panam Sports, transmite Agerpres. “Noi am…