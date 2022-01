Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta CNSU miercuri dimineata pentru prelungirea starii de urgenta si alte masuri restrictive din cauza incidentei Covid-19. Printre masurile ce vor fi decise se numara purtarea obligatorie a maștilor sanitare sau FFP2 in toate spațiile publice, inclusiv in aer liber, ca și unele restricții in transportul…

- Craiovenii se intreaba, cum se face ca populatia plateste una dintre cele mai scumpe gigacalorii din tara, atata timp cat producatorul de agent termic, SE Craiova II este la o aruncatura de baț? Alte intrebari care se ridica, de ce furnizorul de caldura Termo Urban are un tarif aproape egal cu cel al…

- Sambata, 27 noiembrie, la sediul Primariei municipiului Suceava vor fi semnate parteneriatele de infrațire cu orașele Chișinau din Republica Moldova și Caravas din Cipru. Potrivit primarului Ion Lungu, la eveniment vor fi prezenți primarii celor doua orașe dar și primarii din Soroca și Cernauți invitați…

- Primaria municipiului Suceava a dat drumul la licitația pentru realizarea documentațiilor tehnice necesare inființarii unui parc fotovoltaic in zona Termica. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a precizat ca parcul se va intinde pe o suprafața de 30 de hectare. El a spus ca cine va caștiga…

- In acest weekend, polițiștii suceveni, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, polițiști de frontiera dar și specialiști din cadrul DSP Suceava au efectuat acțiuni de verificare in zonele comerciale de tip BAZAR, fiind urmarita respectarea normelor legale aplicabile in contextul prelungirii starii de…

- Primaria și Consiliul Local Șcheia au sarbatorit in aceasta saptamana familiile care au implinit 50 de ani de casatorie, in numar de 35. Fața de alți ani evenimentul din acest an s-a desfașurat in condiții speciale ținand cont de restricțiile existente și de masurile de limitare a raspandirii coronavirusului.…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat, vineri, ca Primaria Municipiului București poate mari subventia pe care o acorda in acest moment pentru termoficare, cu pana la 200 de milioane de lei. In acest an Primaria va achita integral subvenția Nicușor Dan a susținut, vineri, o conferinta de presa,…

