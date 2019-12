Un pacient a fost supus, in prima zi de Craciun, unei operatii de transplant renal de medicii de la Spitalul „C.I. Parhon” din Iasi . Barbatul, din judetul Neamt, care facea dializa de cinci ani, are, acum, patru rinichi. Operatia a durat noua ore, a precizat doctorul Ionut Nistor, purtatorul de cuvant al spitalului. El a adaugat ca, post-operator, evolutia este favorabila: Este o interventie de transplant de la un donator in moarte cerebrala si, in acelasi timp, o premiera la Spitalul „Parhon”, o interventie maraton, de noua ore, coordonata de catre chirurgul Corneliu Morosanu si de doamna doctor…