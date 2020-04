Stiri pe aceeasi tema

- Simularea examenului de admitere la Medicina, in Bucuresti, va avea loc pe 16 mai. Evenimentul este organizat de catre Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB) in colaborare cu Universitatea de Medicina si Farmacie ”Carol Davila” si se va sustine pe o platforma online special construita…

- Aspiranții la o cariera in domeniul medical care doresc sa participe la eveniment mai au la dispoziție doar doua zile pentru inscrieri, iar detalii suplimentare pot obține de pe platforma de Facebook a SSMB. Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti (SSMB), in colaborare cu Universitatea de…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București prezinta intr-un comunicat cateva reguli simple care va pot feri de contaminarea cu noul coronavirus. Recomandarile sunt facute de medicul primar Ovidiu Peneș, Asist.Univ.Dr. al UMF „Carol Davila” din București, in cadrul campaniei…

- Ce-a de-a XI-a editie a simularii examenului de admitere la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Carol Davila’ din Bucuresti va fi sustinuta online, in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza AGERPRES . Evenimentul, organizat de Societatea Studentilor in Medicina…

- Ce-a de-a XI-a editie a simularii examenului de admitere la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie 'Carol Davila' din Bucuresti va fi sustinuta online, in contextul pandemiei de...

- Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București a decis duminica sa suspende cursurile și examenele pana la sfarșitul lunii martie. ”Consiliul de Administrație al Universitații de Medicina și Farmacie “Carol Davila” din București intrunit in regim de urgența, in data de 08.03.2020…

- Chirurgul Mircea Beuran a transformat Universitatea de Medicina in propria piata de desfacere pentru obținerea de venituri ilicite, spun magistrații Tribunalului București in motivarea deciziei de arestare la domiciliu a medicului, potrivit Hotnews. Instanța mai arata ca Beuran a fost interceptat și…

- Ana și Alex Velea s-au casatorit in anul 2010, insa patru ani mai tarziu cei doi iși anunțau divorțul, șocand la momentul respectiv pe toata lumea. Alex Velea traiește in prezent o frumoasa poveste de dragoste cu Antonia, alaturi de care are doi baieței. De-a lungul timpului, intrebat despre divorțul…