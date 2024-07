Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Argeș a aprobat, in ședința din 25 august 2024, proiectul de hotarare privind inființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilitați Balilești (CSPD Balilești) din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protectia Copilului Argeș, ca urmare a procesului de restructurare…

- Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara au efectuat o operatie in premiera. Ei au transformat stomacul unui pacient intr-un tub gastric. Interventia a fost necesara deoarece, din cauza unei conexiuni anormale, alimentele ajungeau in plamani, provocau infectii repetate…

- Nu au fost mulți oameni care sa fi facut reforme in educație pentru alții, nu pentru ei inșiși. Ca profesor, a fost adorat chiar și de catre cei cu care nu a lucrat direct. Ca autor, a avut curajul sa scrie despre modernitatea straina noua și modernizarea provizorie. Ca prieten, a fost intotdeauna…

- Un copil de doar opt luni, care s-a nascut cu hipoacuzie bilaterala profunda, a fost operat joi dimineata la Clinica ORL a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Marie Curie” si a primit un implant cohlear, aceasta reprezentand o premiera nationala, transmite Agerpres. „Unicitatea interventiei este…

- Fostul campion de box și raliuri Mihai Leu, 55 de ani, a fost din nou internat luni, 3 iunie, la Spitalul Clinic Fundeni din București și risca o noua operație „daca nu iși da drumul la tranzit”, a declarat marți, 4 iunie, Irinel Popescu, șeful Centrului de Boli Digestive și transplant hepatic de la…

- In Romania a fost folosita in premiera o substanța inovatoare. Echipa medicala, condusa de conf. univ. dr. Lucian EVA, managerul Spitalului Clinic de Urgența „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași, a realizat o operație revoluționara efectuata in semiintuneric care a salvat viața unui baiețel de 12 ani.

- In ședința extraordinara a Consiliului Județean Valcea de marți, 14 mai 2024, consilierii județeni au aprobat documentația tehnico-economica – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construirea și dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru…

- Consultarea de piața pentru proiectarea, construcția și dotarea ”Centrului de Excelența pentru Diagnosticare și Tratament cu Protonoterapie”, singurul din sud-estul Europei, a fost lansata, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații. Este pentru prima data cand protonoterapia va putea fi facuta in țara noastra.…