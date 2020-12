Premieră la nivel mondial: Singapore a aprobat comercializarea cărnii crescute în laborator Singapore a devenit prima țara din lume care a aprobat comercializarea carnii crescute în laborator, transmit Reuters și BBC citate de Agerpres.



Autoritațile din aceasta țara și-au dat acordul ca start-upul american Eat Just sa poata comercializa carnea sa de pui crescuta în laborator, firma sustinând ca este prima aprobare a unui organism de reglementare pentru asa-numita &"carne curata&" care nu provine de la animale sacrificate.



Cererea pentru alternative la carnea obisnuita este în crestere pe fondul îngrijorarilor consumatorilor cu privire la starea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

