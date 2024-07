Stiri pe aceeasi tema

- Rebecca Diaconescu (18 ani) va participa la prima sa ediție de Jocuri Olimpice, dupa alocarea unui loc de universalitate in proba feminina de 200 metri liber. Ea li se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu. Delegația Romaniei a ajuns la 102 componenți. Romania va fi reprezentata la Paris in probele…

- Ieri, pe 24 mai 2024, in sala mare a Teatrului Jean Bart din municipiul Tulcea, a avut loc Gala Sportului Tulcean, eveniment ajuns la cea de a doua editie. In total, Consiliul Judetean Tulcea a premiat 85 de sportivi si 17 antrenori care au obtinut rezultate deosebite la competitiile mondiale, europene,…

- Pentru prima data, țara noastra va participa la Jocurile Olimpice de Vara la proba de tenis de masa. Vladislav Ursu a obținut cota de participare la JO de Vara de la Paris, dupa ce s-a calificat in finala turneului preolimpic de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, la proba individual.

- S-au implinit 100 de ani de la prima medalie caștigata de Romania in istoria participarilor la Jocurile Olimpice. In 1924, la Paris, delegația tricolora cucerea bronzul prin echipa de rugby in XV.

- Delegatia Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august) a ajuns la 80 de sportivi, a anuntat vineri Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, dupa ce Ebru Bolat si-a asigurat prezenta in intrecerile de yachting.Este pentru a treia oara in istorie cand Romania va avea la startul competitiei…

