- „Momentul olimpic al zilei: Un cuplu casatorit intra in istorie ca purtatori ai drapelului Romaniei“, este titlul sub care CNN reda povestea familiei de olimpici romani Marius și Ionela-Livia Cozmiuc. „Au stabilit o premiera istorica la ceremonia de deschidere, vineri ,la Paris, devenind primul cuplu…

- Canotorii romani Ionela-Livia Cozmiuc și Marius Cozmiuc au stabilit o premiera istorica la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, devenind primul cuplu casatorit care a purtat drapelul unei țari la aceasta competiție sportiva majora, relateaza CNN.Cei doi soți, care formeaza…

- Trei titluri olimpice are in palmares Romania la Jocurile Olimpice, 1996, 2000 și 2004, dar de la cel mai recent au trecut doua decenii. Canotoarele lotului actual privesc cu incredere oportunitatea de la Paris, iar trei membre ale barcii, Magdalena Rusu, Maria Lehaci și Victoria Petreanu, iși descriu…

- Un cetațean moldovean și fratele sau minor au organizat o schema ilegala de transportare a ucrainenilor, care fug de inrolare, in Republica Moldova. Aceștia i-au propus „sa ajute” cetațenii straini nu contra unei sume de bani, dar pentru munca fizica pe terenul agricol al unuia dintre transportatori,…

- Campionul olimpic in proba de 11 metri liber, Caeleb Dressel, nu isi va putea apara coroana in aceasta proba la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce s-a clasat doar pe locul al treilea in selectiile olimpice americane, miercuri, la Indianapolis, informeaza AFP, citata de Agerpres. Astfel, David Povovici…

- Olimpiada de la Paris din acest an se pregateste sa faca fata unei provocari fara precedent in materie de securitate cibernetica, organizatorii asteptandu-se la o presiune uriasa asupra evenimentului sportiv din aceasta vara, transmite Reuters. ...