Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu schimbarea terenului de 832 mp de pe strada Moldovei, proprietate a municipiului Iasi, am atras atentia in mai multe randuri ca a fost acaparat de catre un samsar imobiliar din anturajul primarului, fara niciun fel acoperire legala. Terenurile pe care urma sa le primeasca in schimb Primaria…

- Din cauza ratarilor inregistrate anii trecuti in licitatiile pentru plantarea de arbori – doua tentative la rand au ramas fara ofertanti – executivul a decis sa faca achizitii de arbori noi in contul unui contract subsecvent, pe trei ani. Edilii comentau, cu ocazia ratarilor anterioare,…

- Dupa ce candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, a declarat ca trezoreria Chisinau nu mai recunoaste semnatura bancara a Silviei Radu, subliniind ca actualul primar interimar nu mai poate fi ordonator de credite, Silvia Radu a reactionat la aceste acuzatii si a mentionat ca…

- Cu aplicatia de e‑hailing Clever Taxi App aveti acces la cel mai mare numar de soferi de taxi intr‑un singur loc, deci puteti gasi in scurt timp o masina. Puteti folosi aplicatia chiar si atunci cand calatoriti prin tara pentru ca este valabila in 20 de orase din Romania. Puteti chema un taxi in: Iasi,…

- Reprezentantii municipalitatii iesene declara ca 333 de adrese vor fi monitorizate permanent, in special parcurile, esplanadele, intrarile si iesirile din oras, spitalele, scolile, gradinitele, liceele, pietele agroalimentare, parcurile de joaca pentru copii si zonele de agrement. Propunerea urmeaza…

- Duminica va avea loc a doua extragere din 2018 a Loteriei bonurilor fiscale, Fondul de premiere va fi tot de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Intra la extragere bonurile emise intre 1 și 31 ianuarie 2018. Potrivit Ministerului Finantelor, selecția caștigatorilor…

- Avand in vedere ca in Romania nu exista un sistem standardizat privind preventia si asistenta pacientilor cu dementa Alzheimer, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi va implementa un proiect in premiera pentru tara noastra, ce va fi structurat pe doua obiective.

- Poluarea din oras a fost din nou un subiect aprig disputat ieri in plenul Consiliului Local. Sefi din cadrul municipalitatii au identificat o noua posibila cauza: pulberi de praf provenite din Ucraina. In timpul dezbaterilor a fost invocat si un studiu care a analizat poluarea din capitalele europene.…