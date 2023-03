Premieră la Deveselu! Cine “a ocupat” unitatea americană? Ambasadoarea SUA in Bucuresti, Kathleen Kavalec, a mers in vizita la baza de la Deveselu pentru a o felicita pe Elizabeth Clifton. Ea a preluat comanda unitatii militare americane din aceasta baza. Cu acest prilej, capitanul Tonrey Ford a fost inlocuit de capitanul Elizabeth Clifton, prima femeie care ocupa aceasta functie. Doamna ambasador Kavalec a vizitat sistemul de aparare antiracheta Aegis Ashore, parte cheie a arhitecturii NATO de aparare antiracheta care protejeaza Europa. La Baza Militara 99 Deveselu, ea le-a mulțumit militarilor romani pentru excelenta cooperare romano-americana. „Ambasadoarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

