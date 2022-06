ORGOLII POLITICE… Ședința Consiliului Local Vaslui, desfașurata joi, a fost una extrem de disputata, in care s-a reușit performanța ca toate cele 18 proiecte de hotarare inițiate de primarul Vasile Paval sa nu treaca la vot. Este pentru prima data in istoria legislativului local cand se intampla acest lucru, iar totul a pornit chiar de […] Articolul Premiera la Consiliul Local Vaslui: toate proiectele au picat la vot, din ambiții și orgolii politice! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .