- In cea de-a treia ediție a sezonului 6 Burlacul, una dintre concurente a fost pe punctul de a ieși din competiție. Acuzata in repetate randuri de falsitate, Iulia a a cerut telefonul echipei de producție, cu gandul de a renunța la Andi Constantin.

- Decizie șocanta la Burlacul. Andi Constantin a eliminat-o din competiție pe dominatoarea Bianca Bonef, dupa ce bruneta și-a batut joc de simbolul emisiunii. Ce a incercat sa faca tanara de 20 de ani cu trandafirul primit la date și ce presupune meseria sa de dominatoare online. Cine e dominatoarea Bianca…

- Dupa ce Rodica Budurca s-a retras din competiție din cauza unei probleme de sanatate, Andi Constantin a decis sa dea o șansa alte fete. Cine este concurenta care a venit in locul Rodicai? Burlacul a stat in fața blocului dupa ea.

- Lucrurile iau o intorsatura neașteptata pentru Andi Constantin și fetele care au primit un trandafir roșu dupa prima intalnirea cu cele 25 de pretendente, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, in cea de-a doua ediție a emisiunii Burlacul.

- Nici bine nu a inceput prima ediția a show-ului de la Antena 1, ca Andi Constantin, ”Burlacul”, a și aparut in fața telespectatorilor cu lacrimi in ochi. Cea mai importanta femeie din viața lui și-a facut apariția in cadrul emisiunii, nu oricum, ci cu un cadou de suflet, dar și cu sfaturi bine puse…

- A inceput ”Burlacul” la Antena 1, astfel ca au inceput sa vina și surprizele atat pentru Andi Constantin, cat și pentru telespectatorii emisiunii. Bianca este una dintre concurente, insa, dezvaluirile sale sunt uluitoare, caci in timpul liber spune ca are o meserie total neașteptata.

- Cel de-al șaselea sezon al emisiunii Burlacul, va avea premiera vineri, 5 martie, de la ora 20.30, la Antena 1. Andi Constantin este pregatit sa plece in cea mai importanta calatorie din viața sa, la capatul...

- Cel de-al șaselea sezon Burlacul, ce va fi difuzat in curand, la Antena 1, il va avea pe Razvan Fodor in ipostaza de prezentator, dar și sfatuitor pentru Andi Constantin in calatoria sa. Care este noutatea sezonului Burlacul.