Premieră juridică în România. Un câine a fost încredințat pe o procedură similară celei privind copiii într-un proces de partaj Premiera juridica in Romania! O instanța a stabilit ca animalul de companie este o ființa cu emoții și nu un bun mobil. Decizia a fost data intr-un proces de partaj, iar cainele care era disputat intre cei doi soți a fost incredințat pe o procedura similara celei privind copiii. Potrivit antena3.ro , avocații au argumentat ca animalul de companie nu poate fi privit ca un obiect neinsuflețit, ca este vorba despre emoții puternice implicate in relația dintre stapani și animale, iar acestea beneficiaza de un tratament similar unui membru de familie. In final, cainele a fost incredințat fostei soții.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

