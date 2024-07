Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, intr-o partida-test care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe SeatGeak Stadium din Chicago, cu scorul de 22-20 (10-10), reprezentativa SUA, in primul meci din Summer Tour, informeaza FRR.

- Romania a remizat cu Slovacia, 1-1, și s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2024 clasandu-se pe primul loc in Grupa E! Bucuria a fost pe masura la finalul partidei, iar imaginile derulate pe gazon, la Frankfurt, sunt istorice pentru fotbalul romanesc! Nu e vis, e realitatea la care doar am visat…

- Romania joaca impotriva Slovaciei la Euro 2024, iar acest meci poate deveni istoric pentru fotbalul romanesc. Naționala noastra are șanse uriașe de calificare in optimi, un egal sau o victorie cu Slovacia ne-ar aduce chiar in poziția in care am putea caștiga grupa. Acest meci cu Slovacia poate deveni…

- Nationala de fotbal a Romaniei a debutat cu o victorie superba la Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, 3-0 (1-0) cu Ucraina, luni, pe Football Arena din Munchen, in Grupa E.

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat ca, in luna iunie, se va semna contractul pentru construcția podului peste Prut de la Ungheni. Acesta va face parte din Autostrada A8 - Autostrada Unirii. Podul, cu o lungime de 260 de metri, va fi unul cu regim de…

Cele mai mari salarii medii nete au fost inregistrate in industria tutunului, cu 13.250 lei, in timp ce cele mai mici au fost in sectorul fabricarii articolelor de imbracaminte, cu 2.779 lei.