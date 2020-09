Stiri pe aceeasi tema

- - Mai sunt cateva zile pana la scrutinul din 27 septembrie. Cum vi s-a parut actuala campanie electorala pentru primaria Timișoarei? The post Radu Țoanca, candidat PSD la funcția de consilier municipal Timișoara. „Cred ca Timișoara mai poate bifa o premiera istorica: prima femeie primar din istoria…

- Casiera unei sali de joc a sunat la Politie, marti seara spunand ca a fost talharita de o femeie, care a batut-o si i-a luat incasarile din ziua respectiva, adica 3.000 de lei. Un echipaj de politie a ajuns in scurt timp si au gasit-o pe suspecta chiar in apropiere. La perchezitia corporala au fost…

- Potrivit presei internationale, L'Equipe, KNVB a lansat astfel un program de integrare a jucatoarelor la un nivel inalt in fotbalul masculin. "Sunt fericita sa pot continua pentru echipa mea. Joc cu ei de cand am cinci ani. Eram trista ca trebuie sa ma opresc. Si coechipierii mei sunt bucurosi.…

- ​Publicația France Football a anunțat, luni - pe contul de Twitter, ca anul 2020 va veni cu o premiera în ceea ce privește decernarea Balonului de Aur, trofeu acordat an de an celui mai bun fotbalist al lumii. Astfel, prestigiosul trofeu nu va mai fi decernat în acest an, motivul…

- O altercatie in care un politist a palmuit pe aeroportul din Miami o pasagera afro-americanca s-a incheiat prin retinerea femeii si concedierea politistului, relateaza vineri agentia EFE potrivit Agerpres. Incidentul a avut loc marti, cand angajati ai companiei aeriene American Airlines au cerut…

- NASA ofera un premiu un bani pentru cel mai bun proiect de toaleta lunara, sperând sa primeasca o soluție inovatoare pentru misiunea Artemis care urmeaza sa aselenizeze în 2024, scrie Guardian. ”Cu siguranța ca nu este țelul principal al misiunii. Nu mergem pe Luna ca sa putem…

- Romania a incheiat anul trecut cu o premiera istorica: pentru prima data dupa intrarea in Uniunea Europeana, a depașit, la Produsul Intern Brut (PIB) pe locuitor, raportat la puterea de cumparare, o țara...