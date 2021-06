Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Belgiei a invins echipa Rusiei cu scorul de 3-0 (2-0), sambata seara, la Sankt Petersburg, in Grupa B a turneului final al Campionatului European - EURO 2020. Belgia, liderul clasamentului FIFA, s-a impus clar, fara emotii, prin golurile marcate de Romelu Lukaku (10,…

- Ianis Hagi (22 de ani) a vorbit in aceasta seara despre perioada petrecuta in Belgia, la Genk, și despre cum a ajuns la Rangers. Mijlocașul a fost cumparat de Genk pentru 4 milioane de euro in vara lui 2019, de la Viitorul, dar dupa 6 luni pleca la Rangers, sub forma de imprumut, iar in iulie 2020 echipa…

- Noi vești pentru cei care vor sa voteze la Eurovision. TVR da toate informațiile necesare pentru finala concursului mult așteptat. Potrivit informațiilor oferite pe site-ul TVR , fanii din cele 16 tari repartizate in prima semifinala si cei din Germania, Italia si Regatul Țarilor de Jos decid, in semifinala…

- Un Youtuber din Rusia a devenit viral cu un experiment in care a folosit bicarbonat de sodiu și aproximativ 10.000 de litri de Coca Cola. Intregul experiment a costat o mica avere, iar videoclipul a devenit viral. A pus bicarbonat de sodiu in Coca Cola Mamix a combinat o cantitate uriașa de bicarbonat…

- Dinamo a pierdut in deplasare, 0-1 cu Astra, in turul semifinalelor Cupei Romaniei, la capatul unui meci echilibrat. Toate detaliile despre Astra - Dinamo 1-0, AICI! Dupa golul marcat de Astra in minutul 4, ambele echipe și-au creat ocazii, insa niciuna nu a mai putut modifica tabela. Cu o interveniție…

- Spectacolul din Formula 1 se reia pe 28 martie! La finalul saptamanii va avea loc prima cursa din noul sezon, in Bahrain. Aceasta, la fel ca toate etapele, poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport. In total, Formula 1 a realizat un profit de 910 milioane de euro in sezonul trecut,…

- In aceasta saptamana, Putin a anunțat ca iși va petrece weekendul in Еaiga pentru a se „odihni”. Impreuna cu Șoigu, fac drumeții prin taiga acoperita de zapada, merg cu un vehicul all-terrain și admira fauna locala. © Sputnik / Григорий СысоевPutin: Suntem gata sa traim in noi condiții geopolitice…